Vol de données chez Desjardins: la catastrophe, un an plus tard

Ça fera un an samedi que Desjardins a dévoilé la plus grande fuite de données personnelles de l'histoire du Québec. Un an plus tard, quelles leçons a-t-on tirées ? Y a-t-il eu des progrès en matière de protection des renseignements, et que reste-t-il encore à faire ?