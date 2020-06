Empire rappelle que les habitudes de magasinage des consommateurs pendant la pandémie ont changé et qu’une « part de la consommation est passée du secteur de la restauration et de l’hôtellerie à celui des marchés d’alimentation ».

La COVID-19 a eu « un effet marqué » sur les résultats de la société mère des supermarchés IGA. « L’un des trimestres dont nous sommes le plus fiers en 113 ans d’histoire d’Empire vient de se terminer », a résumé son président et chef de la direction, Michael Medline.

Marie-Eve Fournier

La Presse

Malgré l’importante diminution de ses ventes de carburant, les revenus d’Empire ont bondi de 12,7 % au cours du trimestre clos le 2 mai grâce à l’accroissement des achats dans ses supermarchés.

Par exemple, « pour la période de deux semaines amorcée le 8 mars 2020, la croissance des ventes des magasins comparables, compte non tenu des ventes de carburant, a été d’environ 50 % », a-t-on précisé dans un communiqué. C’était le début de la pandémie et les consommateurs faisaient des réserves.

Résultat, Empire a réalisé des ventes de plus de 7 milliards, en hausse de près de 800 millions par rapport à la même période un an plus tôt.

« Grâce aux efforts colossaux de tout un chacun, la Société a gagné d’importantes parts de marché », a affirmé M. Medline.

Le détaillant a précisé avoir investi en primes salariales, pour la sécurité et la désinfection « environ 80 millions de dollars ».

Le bénéfice net ajusté pour la période s’est établi à 181 millions en hausse de 55 millions ou de 43 %.

Pour l’ensemble de l’exercice, Empire a réalisé des ventes de 26,6 milliards (+1,4 milliard) et un bénéfice net ajusté de 597 millions (+187 millions).