Alstom avait signé en février un protocole d’accord avec Bombardier et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour racheter 100 % de Bombardier Transport

La vente de Bombardier Transport à Alstom sera scrutée à la loupe au cours des prochaines semaines par les autorités réglementaires européennes, qui se donnent jusqu’au 16 juillet pour se prononcer à l’égard de cette transaction annoncée en février.

Julien Arsenault

La Presse canadienne

Un feu vert de la Commission européenne est essentiel pour permettre au géant français de mettre la main sur la division ferroviaire de la multinationale québécoise, très présente en Europe. La commission vient d’être officiellement notifiée par Alstom.

En 2018, les autorités européennes s’étaient opposées à l’alliance proposée entre la société allemande Siemens et Alstom.

La transaction, qui conférerait une valeur de 8,2 milliards US à Bombardier Transport, ce qui devrait lui permettre d’obtenir entre 4,2 milliards US et 4,5 milliards US. Elle utiliserait cette somme essentiellement pour réduire sa lourde dette de plus de 9 milliards US.

Parallèlement, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui détient maintenant 36 % des activités de matériel roulant de Bombardier à la suite d’une récente injection de 386 millions US, deviendra le plus important actionnaire de la société française dans la foulée de l’arrangement.

Vendredi avant-midi, Alstom n’avait pas répondu à une demande d’information visant à préciser si les termes de l’entente avaient changé.

D’ici la mi-juillet, la Commission européenne pourrait donner son feu vert, imposer des conditions où se pencher davantage sur la transaction, ce qui paverait la voie à une enquête approfondie qui s’échelonnerait sur quelques mois.

Ensemble, Alstom et Bombardier Transport devraient générer des revenus d’environ 18 milliards US. Cela demeure toutefois loin du chiffre d’affaires de quelque 34 milliards US du géant chinois CRRC— le numéro un de l’industrie.