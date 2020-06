Comcast annonce un plan de 100 millions de dollars contre le racisme

(Los Angeles) Le groupe américain de médias et de télécommunications Comcast a annoncé lundi mettre en place un plan de 100 millions de dollars pour combattre « l’injustice et les inégalités », alors que les manifestations se poursuivent pour dénoncer le racisme et les brutalités policières après la mort de George Floyd.