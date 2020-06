« Nos résultats du premier trimestre reflètent les conséquences directes et indirectes de la pandémie de COVID-19, tout en démontrant que Dollarama a su s’adapter rapidement à une situation inédite afin de servir les Canadiens d’un bout à l’autre du pays », a affirmé dans un communiqué le président et chef de la direction, Neil Rossy.

(Montréal) Dollarama a affiché mercredi un bénéfice du premier trimestre en baisse par rapport à l’an dernier, alors que le détaillant a dû fermer plus de 100 magasins et augmenter ses dépenses pour protéger ses employés et ses clients de la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

L’entreprise montréalaise a réalisé un bénéfice de près de 86,1 millions, soit 28 cents par action, pour le trimestre clos le 3 mai. En comparaison, il avait gagné 103,5 millions, ou 33 cents par action, pour le même trimestre un an plus tôt.

Les ventes ont totalisé 844,8 millions, comparativement à 828,0 millions au premier trimestre de l’an dernier.

Le détaillant a attribué la hausse des ventes à l’augmentation du nombre total de magasins par rapport à l’an dernier, ainsi qu’à une modeste hausse des ventes des magasins ouverts depuis au moins un an. Les produits de nettoyage, de santé et d’hygiène, ainsi que la nourriture, ont alimenté les ventes.

En excluant les établissements temporairement fermés, Dollarama a indiqué que ses ventes des magasins ouverts depuis au moins un an avaient grimpé de 0,7 %. En tenant compte des fermetures, ces ventes comparables ont diminué de 2,4 %.

Dans les magasins qui sont restés ouverts, la taille moyenne des transactions a augmenté de 22,6 %, mais le nombre de transactions a diminué de 17,9 %, les consommateurs sortant moins souvent, mais dépensant davantage lors de leurs visites.

Dollarama a indiqué avoir dépensé 15,0 millions au cours de la seconde moitié du trimestre pour protéger la santé et la sécurité des employés et des clients, et pour soutenir les employés.

« Nos résultats du premier trimestre reflètent les conséquences directes et indirectes de la pandémie de COVID-19, tout en démontrant que Dollarama a su s’adapter rapidement à une situation inédite afin de servir les Canadiens d’un bout à l’autre du pays », a affirmé dans un communiqué le président et chef de la direction de Dollarama, Neil Rossy.

« À mesure que l’activité économique reprend progressivement et prudemment dans les provinces, nous continuons de maintenir et de peaufiner nos procédures opérationnelles et nos mesures préventives liées à la COVID-19. »

Le détaillant a déclaré qu’il avait mis en place des protocoles stricts pour minimiser les risques pour les employés et les clients dans tout cas avéré ou probable de COVID-19, y compris des protocoles de nettoyage, des instructions d’auto-isolement et un soutien financier pour les employés touchés directement ou indirectement.

Il a indiqué avoir enregistré un total de 20 employés de magasins atteints de la COVID-19 en date de lundi.

Dollarama a précisé que 1197 magasins étaient ouverts à la fin du trimestre, alors que 104 autres étaient fermés temporairement. Cependant la société a indiqué que seulement 32 magasins étaient toujours fermés en date de lundi.