COVID-19 : la possibilité de faire ou non du télétravail a révélé des inégalités

(Montréal) Le télétravail n’était pas possible pour tous pendant la pandémie de la COVID-19 et un nouveau rapport de Statistique Canada révèle ainsi bien des inégalités : les femmes, ceux ayant des revenus et un niveau de scolarité élevés étaient plus susceptibles de pouvoir travailler de la maison durant la crise – et donc moins à risque de perdre leur boulot.