La Sépaq devra payer 10 000 $ au SFPQ

(Montréal) Le Tribunal administratif du travail conclut que la Sépaq a voulu « discréditer » et « déstabiliser » le Syndicat de la fonction publique et parapublique et qu’elle s’est ingérée dans ses activités. Il lui ordonne de payer 10 000 $ en dommages au syndicat.