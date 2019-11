Environ 3200 chefs, agents de train et agents de triage du CN ont déclenché une grève mardi de la semaine dernière. Leur convention collective est échue depuis le 23 juillet.

Plus d’une trentaine d’employés du CN dénonçaient leurs conditions de travail devant le siège social de la compagnie au centre-ville de Montréal mardi matin.

Mayssa Ferah

La Presse

C’est une septième journée de grève qui débute pour les cheminots qui déplorent des « conditions de travail dangereuses ».

Les manifestants affirment devoir composer avec des quarts de travail parfois non planifiés d’une durée variant entre 10 et 12 heures. Ils se sentent « surmenés et sous pression ». Un enjeu de sécurité, selon les chefs de train présents ce matin. Ils craignent que leur état de fatigue ait des conséquences fatales.

« Il n’y a pas de petites conséquences avec un train. Les risques quand un chauffeur est fatigué ce sont des blessures des morts, des collisions. On travaille toujours fatigués […] J’ai même déjà pleuré au téléphone parce que je refusais d’aller travailler », dénonce Jean-Gabriel Besner-Richer, employé du CN depuis 13 ans.

Plus de repos se solderait par une conséquence financière importante, ce qui pousse les cheminots à travailler malgré la fatigue.

M. Besner-Richer juge qu’une meilleure planification des horaires des trains est de mise. « Le transport est un milieu particulier. On est toujours sur le qui-vive. On a besoin d’une plus longue période de préavis avant de prendre la route », explique-t-il.

Actuellement, 1800 ingénieurs en locomotive sont disponibles. Ils sont soumis à une convention collective différente de celle des grévistes, explique M. Besner-Richer. Le CN, dit-il, pourrait utiliser ces effectifs pour le transport de propane, mais ne le fait pas. « Il y a des gens prêts à travailler en ce moment. La situation des agriculteurs est terrible et nous sommes solidaires avec eux. Quand le conflit sera réglé, nous serons les premiers à aller les servir. »

La compagnie essaye de couper plus dans le temps de repos et ça augmente les risques de déraillement, alors que les trains transportent parfois des matières dangereuses, s’indigne Pier-Luc Fillion, employé de la compagnie Walmart.

« Je suis ici car je trouve important que d’autres travailleurs viennent soutenir les chefs de trains. Ils luttent pour des enjeux importants de santé et de sécurité au travail. »