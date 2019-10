La bataille de la syndicalisation à la SQDC est une véritable saga. Plus de 125 requêtes en accréditation ont été déposées depuis l’ouverture des premiers établissements, en octobre 2018.

(Montréal) Le SCFP a eu partiellement gain de cause, devant le tribunal, dans sa requête pour tenter de faire définir ses syndicats sur une base régionale à la Société québécoise du cannabis.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

Le Tribunal administratif du travail lui a accordé des certificats d’accréditation syndicale couvrant plus d’une succursale dans une même région, mais cela ne pourra pas inclure automatiquement les futurs établissements dans la même région — comme il l’aurait souhaité.

Le Tribunal vient ainsi d’accréditer deux sections locales du Syndicat canadien de la fonction publique pour représenter les travailleurs de la SQDC dans les succursales de Lévis et de Lebourgneuf dans la région de Québec—Chaudière-Appalaches, et celles de Brossard et de Saint-Jean-sur-Richelieu dans la région de la Montérégie.

Mais la requête originale du SCFP avait aussi une visée « prospective », en ce sens qu’elle couvrait non seulement les salariés qui avaient été embauchés au moment du dépôt de la requête, mais aussi ceux qui seront éventuellement appelés à travailler dans des succursales qui ouvriront dans une région où ses syndicats sont déjà accrédités.

C’est sur ce dernier point que le SCFP n’a pas réussi à convaincre le Tribunal administratif du travail.

