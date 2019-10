(Fort Mill) Domtar a affiché vendredi un bénéfice du troisième trimestre en baisse d’environ 80 % pour son plus récent trimestre, mais supérieur aux attentes, ce qui a fait grimper son action à la Bourse de Toronto.

La Presse canadienne

Le titre du producteur de pâte et papier, dont le siège social est partagé entre Montréal et Fort Mill, en Caroline du Nord, prenait en après-midi 3,13 $, soit 6,7 %, pour se négocier à 50,03 $ sur le parquet torontois. Il a grimpé jusqu’à 53,13 $ plus tôt dans la séance.

Domtar a réalisé un bénéfice de 20 millions US, soit 32 cents US par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. En comparaison, il avait gagné 99 millions US, ou 1,57 $ US par action, un an plus tôt.

Les ventes consolidées du trimestre ont totalisé 1,28 milliard US, en baisse par rapport à celles de 1,37 milliard US du troisième trimestre de l’an dernier.

En excluant les éléments non récurrents, Domtar a indiqué avoir gagné 55 millions US, ou 89 cents US par action, comparativement à un bénéfice de 92 millions US, ou 1,46 $ US par action, à la même période en 2018.

Les analystes visaient en moyenne un bénéfice ajusté par action de 49 cents US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.