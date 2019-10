L’élection du 21 octobre a inspiré quelques annonceurs à lancer des pubs qui reprennent des thèmes forts de la dernière campagne électorale ou encore des mots qui résonnent quand il est question d’allégeance politique.

Isabelle Massé

La Presse

Depuis quelques jours, Vachon tente en effet de faire élire le meilleur produit de sa gamme de gâteaux. Pour ce faire, l’agence Cossette a conçu des pubs tant pour la télé que pour internet. Un microsite permet aussi de voter pour son gâteau favori et ainsi remporter des prix. Jos Louis ? May West ? Doigts de dame ? « On a tous un gâteau préféré, constate Roxanne Chaudier, conseillère principale, communications corporatives de Cossette. Et quand on en parle, quand quelqu’un ose prendre position contre ton gâteau préféré, ça part des débats ! »

Afin de rappeler que nous sommes dans la saison de la pose des pneus d’hiver, ICI Pneu a aussi fait voir ses couleurs au lendemain de la journée du vote qui a reconduit Justin Trudeau au pouvoir. Des pubs sur l’internet et les réseaux sociaux affichent jusqu’à aujourd’hui le slogan « Pour un vrai changement… de pneu. Prenez rendez-vous avant le 1er décembre. L’équipe Ici Pneu. » « Les étoiles étaient alignées, raconte David Giguère, vice-président marketing de Groupe Touchette, propriétaire d’ICI Pneu. Il y avait une élection et on parlait de changement. On ne pouvait rater une telle occasion. »

Cette pub humoristique, imaginée avec l’aide de l’agence Archipel Synergie Créative et de la firme Adviso, poursuit dans une voie humoristique empruntée l’an dernier avec la campagne télé des « Magiciens de l’auto ». « L’industrie du pneu est très indifférenciée, note David Giguère. L’humour nous a ainsi mis sur la carte. Notre notoriété spontanée est passée de 4 % à 18 % (selon Crop) en l’espace de la première campagne des magiciens. »

Habitué à des coups d’éclat publicitaire, le Festival de magie de Québec a aussi sauté dans la mêlée électorale, dès le 16 octobre, soit sept mois avant la tenue de son prochain festival dans la capitale. En effet, une vidéo conçue par l’agence de pub lg2 montre un magicien déposer dans une enveloppe collée à un panneau d’affichage géant une feuille sur laquelle il a inscrit le gagnant des élections avec le pourcentage de votes obtenu. Lors d’un Facebook live, le soir des élections, le magicien a dévoilé sa prédiction… qui était juste. « Le fait que les élections ont été cette année très serrées depuis le tout début rendait le tour de magie – voire le tour de force – encore plus accrocheur », lit-on dans un communiqué.