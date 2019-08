La firme Novacap a annoncé mercredi avoir réalisé sa plus importante transaction dans la foulée de l’acquisition de la société britannique de technologie de paiement SafeCharge International Group Limited pour 889 millions US.

La Presse canadienne

Plus précisément, c’est sa société de portefeuille Nuvei, établie à Montréal, qui a réalisé l’acquisition.

Par voie de communiqué, Novacap a indiqué que la transaction a été réalisée avec le soutien de la Caisse de dépôt et placement du Québec, mais l’apport du bas de laine des Québécois n’a pas été précisé.

SafeCharge offre notamment plusieurs services de paiement, « allant de l’acquisition et de l’émission de cartes au traitement et à la validation des paiements » et sa plateforme peut se connecter à « tous les principaux systèmes de cartes de paiement », dont, MasterCard et American Express et UnionPay.

Nuvei intégrera les activités de sa plus récente prise à Montréal.

David Lewin, associé chez Novacap, a estimé que l’acquisition était « hautement stratégique et complémentaire » aux activités de Nuvei.

« En associant la technologie de pointe de SafeCharge, au marché et aux canaux de distribution établis de Nuvei aux États-Unis et au Canada, Nuvei sera désormais en mesure de fournir des solutions de paiement entièrement prises en charge à ses clients et aux réseaux de distribution, quelles que soient leur taille, leur position verticale ou géographique », a-t-il souligné.

Fondée en 1981, Novacap, qui se spécialise dans le placement privé, dit gérer un actif de 3,2 milliards. Elle possède des bureaux à Brossard, en banlieue sud de Montréal ainsi qu’en Ontario.