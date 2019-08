Offre du Groupe Mach: l'AMF se range derrière Transat et Air Canada

Cette offre, qui touche l'acquisition d'un maximum de 19,9 % des actions de Transat et vise principalement à défaire l'arrangement survenu entre Transat et Air Canada, a fait l'objet hier d'une longue journée d'audience devant le Tribunal administratif des marchés financiers.

Transat cherche à obtenir du tribunal qu'il bloque l'offre du Groupe Mach. Celui-ci promet 14 $ par action en échange de procurations lui donnant des droits de vote à l'assemblée du 23 août prochain, où doit être approuvée l'offre d'Air Canada. Le paiement est toutefois assorti de conditions et ne surviendrait qu'après le vote.

Une offre « inusitée »

« Vous êtes en présence d'un régulateur qui est préoccupé », a indiqué d'entrée de jeu l'avocat de l'AMF, Carl Souquet, avant de reconnaître que son argumentation, même préparée de façon indépendante, aurait « des croisements importants » avec celle de Transat.

L'offre déployée par Mach est « inusitée », a estimé M. Souquet.

« On a une offre partielle d'achat accompagnée d'une sollicitation de procurations, et c'est l'interaction de ces deux aspects qui rend la chose inusitée. C'est aussi l'échéancier de cette offre, le moment où les paiements doivent se faire. Quand on regarde l'ensemble de la situation et la qualité, ou l'absence de qualité, d'information qui est donnée aux investisseurs, le tout fait en sorte qu'on est dans une zone problématique, voire abusive. »