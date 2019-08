Au tour de Subway de s'associer à Beyond Meat

À compter du mois de septembre, la chaîne Subway testera un sandwich fait avec de la viande végétale Beyond Meat.

Le sandwich aux Boulettes Beyond Meat sauce marinara sera disponible dans 685 restaurants participants au Canada et aux États-Unis, indique un communiqué de Subway.

L'entreprise emboîte le pas à A&W et Tim Hortons, qui proposent des hamburgers et des sandwichs-déjeuners contenant des produits développés par Beyond Meat.

« Notre clientèle veut bien manger et elle veut aussi découvrir de nouvelles saveurs. En lançant le sandwich aux Boulettes Beyond MeatMC sauce marinara, nous leur offrons le meilleur des deux mondes », a dit Len Van Popering, chef de la Gestion de la marque et de l'Innovation des restaurants Subway.