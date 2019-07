Desjardins: les entreprises protégées, mais l'inquiétude demeure

C'est le cas de Line Roberge, copropriétaire de Fertisol Plus, une entreprise de Québec spécialisée en horticulture, ainsi que d'une firme de gestion financière. M me Roberge a reçu la lettre de Desjardins l'informant qu'elle faisait partie des victimes.

« Une entreprise a besoin de pas mal de liquidités. Alors si ça me touche, ce sera grave. Je me demande quelles seront les étapes à suivre rendu là. »

Les services d'Equifax ne sont offerts qu'aux particuliers. Les entreprises, elles, devront faire affaire directement avec Desjardins, ce qui ne semble pas rassurer l'entrepreneure. « Il faudra que je sois en terre plus ferme que ça », dit-elle.

Deux de ses employés auraient voulu changer d'institution financière, mais se seraient fait refuser sans comprendre pourquoi.

Gopinath Jeyabalaratnam, porte-parole de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), a indiqué avoir reçu plusieurs appels de membres de la Fédération se disant « inquiets » et « nerveux », à l'instar de Mme Roberge. Parmi les 25 000 membres de la FCEI, certains seraient plus à risque que d'autres, notamment les très petites entreprises.