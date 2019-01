Molson choisit Groupe Sélection

L'annonce a été faite par la direction à ses employés vers 11 h 25.

« Nous sommes présentement en discussions avec un acheteur préférentiel, Groupe Sélection, avec l'intention de vendre le site, a annoncé le président de Molson Coors Canada Frederic Landmeters. Il reste plusieurs étapes à suivre avant que ce long processus soit complété. Nous travaillons pour conclure la transaction de vente à la fin du deuxième trimestre de 2019 et nous vous communiquerons de plus amples détails lorsque celle-ci sera conclue. »

Réal Bouclin, président de groupe Sélection, a rapidement transmis la bonne nouvelle à ses employés. « Molson Coors nous a indiqué que parmi les différents soumissionnaires, elle préférait la proposition de notre groupe. Nous sommes très fiers d'avoir accédé à cette étape cruciale du processus pour lequel nous avons préparé un dossier solide qui respecte le caractère patrimonial de ce site si important pour les Montréalais. »

Selon nos informations, Groupe Sélection, un promoteur spécialisé dans les résidences pour personnes âgées et milieux de vie intergénérationnels fait équipe avec Montoni et First Capital.

Molson rappelle dans son message aux employés l'importance de l'aspect patrimonial.

« L'équipe du projet a fait un travail remarquable pour s'assurer que l'acheteur préférentiel respecte la vision de Molson sur le plan de l'héritage et du développement durable ainsi que ses perspectives socio-économiques. Molson souhaite toujours maintenir une présence sur cet emplacement historique et est encore en négociation quant aux détails relatifs à des bureaux ou à un volet patrimonial à y établir. Nous avons bon espoir que les efforts continus à cet effet seront finalement bénéfiques pour le réaménagement du secteur. »

-Avec la collaboration de Joël-Denis Bellavance, La Presse.