Morgan Stanley touchée par la volatilité du marché

La banque d'investissement américaine Morgan Stanley a affiché jeudi un bénéfice du quatrième trimestre de 1,53 milliard $ US, soit plus du double de celui réalisé à la même période un an plus tôt.

Associated Press New York

Le bénéfice par action de l'entreprise new-yorkaise a atteint 80 cents US, en hausse par rapport à 26 cents US un an plus tôt. Les résultats de l'exercice précédent comprenaient une importante charge liée à la réforme fiscale mise en place aux États-Unis.

Après ajustements pour les gains avant impôts et les activités non poursuivies, le bénéfice par action s'est chiffré à 73 cents US.

Ces résultats étaient inférieurs aux attentes des analystes de Wall Street. Ces derniers visaient plutôt un bénéfice par action de 90 cents US, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

Morgan Stanley a vu ses revenus atteindre 11,67 milliards $ US au cours du plus récent trimestre. Ses revenus nets des dépenses d'intérêt se sont établis à 8,55 milliards $ US, ce qui était aussi inférieur aux attentes de Wall Street. Les analystes s'attendaient plutôt à un chiffre d'affaires de 9,44 milliards $ US.