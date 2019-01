 Mis en cause dans les incendies en Californie, Pacific Gas and Electric Company déclare faillite 

Agence France-Presse

Los Angeles

Mis en cause dans les incendies meurtriers qui ont ravagé le nord de la Californie en 2017 et 2018, avec des dommages et intérêts colossaux à la clef, le fournisseur d'énergie Pacific Gas and Electric Company (PG&E) a annoncé lundi qu'il allait se déclarer en faillite d'ici la fin du mois.