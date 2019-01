Vente d'Aéroplan: feu vert des actionnaires d'Aimia

En vertu de l'accord de 450 millions, Air Canada rachètera Aéroplan contre de l'argent et assumera 1,9 milliard de passif envers les détenteurs de points, partiellement garanti par deux banques proposant des cartes de crédit Aéroplan.

La Banque TD et la Banque CIBC paieront à Air Canada environ 1,2 milliard au total, en plus du paiement d'un montant non divulgué de Visa Canada. Les banques et Visa ont accepté de rester partenaire du programme au moins jusqu'en 2030.

Air Canada a indiqué que les membres d'Aéroplan verraient leurs points transférés dans un nouveau programme de fidélité avec la compagnie aérienne lorsque son partenariat avec Aimia expirera en 2020.

Les analystes estiment que cet accord donnera à Air Canada un meilleur accès aux données sur les clients et augmentera probablement les marges à court terme. Aimia, société d'analyse des comportements des consommateurs, disposera de plus d'un milliard de dollars en espèces, selon Mittleman Brothers, principal actionnaire de la société avec une participation de 17,6 %.

Les actionnaires d'Aimia ont officialisé leur approbation lors d'un vote à Montréal mardi matin, à la suite des autorisations réglementaires d'Ottawa en novembre. L'accord, conclu en août, devrait être finalisé ce mois-ci.