 SpaceX, la compagnie spatiale d'Elon Musk, lève 500 millions de dollars supplémentaires 

Agence France-Presse New York

Cette levée de fonds valorise l'entreprise à 30,5 milliards de dollars, selon le quotidien économique qui cite des sources proches du dossier.

Elle a été effectuée auprès d'investisseurs déjà présents au capital ainsi qu'auprès de la société de gestion d'actifs écossaise Baillie Gifford & Co, ajoute le Wall Street Journal en précisant que l'opération pourrait être officialisée d'ici la fin de l'année.

En incluant cette somme, SpaceX aura au total levé environ 2,5 milliards de dollars de capitaux.

La compagnie gagne pour l'instant de l'argent en lançant dans l'espace des satellites pour le compte d'entreprises ou d'entités gouvernementales. Elle a ainsi expédié début décembre du ravitaillement pour la Station spatiale internationale.

Mais SpaceX a été autorisée en novembre par les autorités fédérales américaines à placer en orbite terrestre une constellation de 11 943 satellites destinés à fournir une connexion internet à très haut débit sur Terre dans les années 2020.

Avec cette nouvelle levée de fonds, le fantasque multi-entrepreneur Elon Musk continue à faire grandir une autre de ces entreprises.

À la tête du fabricant de véhicules électriques Tesla, il est aussi impliqué dans différentes initiatives dont OpenAI, Neuralink et The Boring Co.