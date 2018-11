Profit en hausse pour la maison mère de St-Hubert et Harvey's

Le groupe de restaurants Recipe Unlimited, propriétaire notamment des chaînes St-Hubert et Harvey's, a affiché vendredi un bénéfice net de 23,8 millions pour son plus récent trimestre, en hausse de 12,2 % par rapport à celui de la même période l'an dernier.

Le bénéfice par action de la société anciennement connue sous le nom de Cara Operations a atteint 37 cents pour le trimestre clos le 30 septembre, ce qui se compare à un bénéfice de 21,2 millions, ou 34 cents par action, pour le même trimestre un an plus tôt.

Les ventes du système ont totalisé 879 millions, en hausse par rapport à celles de 684,7 millions enregistrées l'an dernier.

Sur une base ajustée, Recipe Unlimited a réalisé un bénéfice de 50 cents par action, en hausse par rapport à celui de 46 cents par action d'il y a un an.

Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice par action de 47 cents, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

Recipe Unlimited comptait 1370 restaurants en date du 30 septembre, dont 1311 au Canada et 59 à l'étranger. Ses enseignes comprennent Swiss Chalet, The Keg, Milestones, Montana's, Kelsey's, East Side Mario's et d'autres.