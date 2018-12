Grosse victoire pour Bombardier au New Jersey

À moins d'un revirement majeur, le conseil d'administration de New Jersey Transit (NJT) autorisera demain matin l'octroi à Bombardier d'un important contrat de trains pouvant atteindre 3,6 milliards de dollars américains.

L'ordre du jour de la réunion de demain du conseil d'administration de l'organisme, disponible en ligne, débute par « l'autorisation de signer un contrat avec [Bombardier Transport] pour l'achat de 113 véhicules passagers multiniveaux, incluant d'autres équipements et des pièces de rechange, à un prix qui ne devra pas excéder 669 072 335 $, plus 5 % pour des contingences ».

Le sommaire décisionnel préparé à l'intention des membres du conseil d'administration précise que le contrat comporte 14 options permettant d'acheter jusqu'à 636 véhicules additionnels pour NJT et 250 autres pour la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA).

Au total, la commande pourrait donc porter sur jusqu'à 999 voitures et atteindre très précisément 3 612 861 685 $. L'essentiel du contrat devrait être réalisé dans des installations américaines de Bombardier, notamment à Plattsburgh.

Capacité et confort

Ce n'est pas la première fois que NJT commande des voitures multiniveaux à Bombardier. Elle en avait reçu 321 à compter de 2006 et avait passé une commande additionnelle de 100 autres en 2010.

Ces voitures « ont amélioré le confort et la qualité du service », peut-on lire dans le sommaire décisionnel, en plus d'avoir « augmenté la fiabilité du service partout où elles sont en fonction ».

Les nouvelles voitures offriront 11 % plus de capacité que les voitures à niveau simple qu'elles remplaceront et offriront aux passagers des nouveautés comme « des ports USB, un système de divertissement, un éclairage DEL, des portes de toilettes motorisées et la vidéosurveillance ».