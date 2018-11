Bombardier se défait des Q400 et abolit 5000 emplois

Agrandir

Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier, croit que les annonces faites jeudi contribuent à la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour concrétiser la pleine valeur du portefeuille de la compagnie. Il ajoute que durant la phase de construction des résultats et des flux de trésorerie disponibles au redressement, Bombardier continuera à se recentrer et à se rationaliser.

Photo Nathan Denette, La Presse canadienne