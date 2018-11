Hausse du bénéfice de la Financière Power

La Corporation Financière Power a affiché jeudi un bénéfice net attribuable aux actionnaires du troisième trimestre en hausse de 13 % par rapport à la même période un an plus tôt.

La société de gestion de portefeuille diversifiée a fait état d'un profit net de 523 millions, soit 74 cents par action, pour son trimestre clos le 30 septembre, par rapport à celui de 463 millions, ou 65 cents par action, engrangé lors de la même période un an plus tôt.

Le conseil d'administration de la Financière Power a annoncé le versement d'un dividende de 43,30 $ par action ordinaire, dont le versement aura lieu le 1er février aux actionnaires inscrits en date du 31 décembre.

Les résultats financiers de la Financière Power sont tributaires des activités de ses trois sociétés affiliées - incluant Great-West Lifeco et la Financière IGM, dans lesquelles elle détient des participations majoritaires. Elle a aussi une participation de 50 % dans Parjointco N. V., qui détient elle-même 55,5 % de Pargesa Holding SA.

Le bénéfice net de Great-West s'est établi à 689 millions au quatrième trimestre, par rapport à un profit net de 581 millions un an plus tôt. Sa contribution au bénéfice net ajusté de la Financière Power au dernier trimestre s'est chiffrée à 503 millions, comparativement à 392 millions l'année précédente.

À la Financière IGM, le bénéfice net du plus récent trimestre a grimpé à 198 millions, par rapport à 173 millions un an plus tôt, tandis que sa contribution au bénéfice net ajusté de la Financière Power a atteint 129 millions, comparativement à 102 millions lors de la même période un an plus tôt.

Finalement, le bénéfice net de Pargesa a plongé d'environ 60,4 % au plus récent trimestre et sa contribution au bénéfice net ajusté de la Financière Power a diminué à 12 millions, comparativement à celle de 36 millions du troisième trimestre de 2017.

Du côté de Power Corporation du Canada, le profit du troisième trimestre a chuté de plus de 60 %, même si l'apport de sa principale filiale, la Financière Power, à son résultat a augmenté de 72 millions par rapport à la même période l'an dernier. Power a notamment attribué le recul de son bénéfice à l'incidence défavorable d'une baisse des produits de placement et à une perte liée à la cession des actifs du quotidien montréalais « La Presse ».

Le bénéfice net de Power s'est chiffré à 283 millions, ou 61 cents par action, comparativement à celui de 471 millions, ou 1,02 $ par action, réalisé pendant la même période en 2017.