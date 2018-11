Batteries d'automobiles: la Caisse participe à une acquisition de 13 milliards

La Caisse de dépôt et placement fait équipe avec Brookfield pour l'acquisition de Power Solutions de Johnson Controls pour la somme d'environ 13,2 milliards US.

Brookfield Business Partners L.P., en collaboration avec les partenaires institutionnels du groupe Brookfield et la Caisse de dépôt et placement du Québec ont annoncé ce matin la conclusion d'un accord aux termes duquel Brookfield et la Caisse feront l'acquisition de l'intégralité de l'entité Power Solutions de Johnson Controls.

« Nous sommes ravis de faire croitre notre entreprise par l'acquisition de Power Solutions, un chef de file mondial sur le marché qui est profitable et génère des flux de trésorerie de façon constante », a déclaré dans un communiqué Cyrus Madon, chef de la direction de Brookfield Business Partners. « Nous avons hâte d'amorcer ce partenariat avec l'équipe de gestion afin de poursuivre la croissance de cette entreprise de classe mondiale et de capitaliser sur sa feuille de route en matière d'innovation. »

« Nous sommes très heureux de nous joindre à Brookfield, avec qui nous partageons la conviction que la création de valeur passe par l'engagement à long terme », a déclaré pour sa part Stéphane Etroy, premier vice-président et chef des placements privés à la Caisse.

« Cette transaction nous permet d'acquérir le leader mondial dans le domaine des batteries automobiles. De plus, Johnson Controls représente un modèle en matière de suivi de mesures environnementales, de santé et de sécurité, et exploite l'un des systèmes de recyclage industriel les plus efficaces de la planète. »

Power Solutions est le leader du marché des batteries automobiles, avec une présence et des parts de marché substantielles à travers le monde, tant auprès des fabricants d'équipement d'origine que dans le domaine des pièces de rechange. Elle est bien positionnée pour profiter de la croissance de la demande de batteries pour tous les groupes motopropulseurs, y compris les véhicules électriques.

La transaction sera financée par environ 3 milliards US en capital-actions et environ 10,2 milliards US de dette à long terme.

Brookfield s'engage à financer environ 30 % de l'équité à partir de capitaux propres. La Caisse s'engage à financer environ 30 % de l'équité à la clôture et le reste de l'équité sera financé par d'autres partenaires institutionnels.

Kirkland & Ellis agissent à titre de conseillers juridiques de la Caisse.

Brookfield Business Partners est une société de services aux entreprises et de produits industriels qui se concentre sur la détention et l'exploitation d'entreprises de haute qualité qui profitent de l'existence de barrières à l'entrée et/ou de coûts de production peu élevés. Elle est la société de services aux entreprises et de produits industriels phares de Brookfield Asset Management, un important gestionnaire d'actifs alternatifs comptant plus de 300 G$ US d'actifs sous gestion.