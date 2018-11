Transformation envisagée du 91,9 Sports en station musicale

La compagnie envisage toutefois de maintenir les conditions de licence de la station CHOI Radio X 98,1, de Québec.

Pour que Leclerc Communication puisse modifier le mandat de la station montréalaise, il faudra que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) autorise sa transaction conclue avec RNC Média.

Les propriétaires de Leclerc Communication, Jean-François et Nicolas Leclerc, expliquent qu'ils veulent implanter à Montréal un format similaire à la marque WKND qui, disent-ils, connaît énormément de succès à Québec. Ils affirment que l'offre musicale et la programmation du nouveau 91,9 seraient inédites dans le marché de Montréal, en offrant à l'auditoire des succès musicaux francophones et anglophones jusqu'ici ignorés par les grands réseaux.

Ils promettent que les artistes de la scène émergente montréalaise trouveraient en cette nouvelle station une terre d'accueil.

Quant à CHOI, Leclerc Communication prétend que ses succès depuis 20 ans témoignent de son enracinement dans le milieu à Québec. La compagnie ne prévoit donc aucun changement à la programmation actuelle.

D'ici à la tenue de l'audience publique visant à faire entendre sa demande, en février, Leclerc Communication maintiendra au 91,9 de Montréal une programmation axée sur le sport. Parmi les animateurs de la station figurent quelques personnalités, dont les anciens hockeyeurs Gilbert Delorme et Georges Laraque, de même que Stéphane Langdeau et Jean-Charles Lajoie.

D'autre part, Leclerc Communication affirme que la station BLVD 102,1 de Québec restera sa propriété.