La Chine creuse son écart commercial avec les États-Unis

Les exportations vers les États-Unis ont augmenté à 46,7 milliards $ US. Les importations de biens américains ont grimpé de 9 % à 12,6 milliards $ US.

Les exportations chinoises vers le marché américain semblent donc pour le moment résister à des tarifs douaniers qui peuvent atteindre 25 %.

C'était le deuxième mois de suite, en septembre, que l'excédent commercial de la Chine face aux États-Unis atteignait un nouveau sommet, après celui de 31 milliards $ US constaté en août.

Les exportations ont été dopées par des producteurs qui se sont empressés de commander avant l'entrée en vigueur des tarifs, mais elles profitent aussi d'une « demande américaine robuste » et de la faiblesse de la monnaie chinoise qui rend les biens chinois plus abordables à l'étranger, explique dans un rapport Lous Kuijs, un économiste de l'université Oxford.

Le yuan a perdu près de 10 % de sa valeur face au dollar américain depuis le début de l'année.

Sur une base annuelle, les exportations de la Chine vers les États-Unis étaient en hausse de 14,5 % en août, à 226,7 milliards $ US. Les importations avançaient de 14,3 % à 195 milliards $ US.

L'Union européenne et ses 28 membres demeurent quand même le principal partenaire commercial de la Chine. Les exportations chinoises vers l'UE ont progressé de 11,6 % à 37,4 milliards $ US et l'excédent commercial de la Chine avec le bloc s'est chiffré à 12,7 milliards $ US.