Marché de l'habitation: la SCHL prévoit une activité plus modérée

Selon les perspectives établies par la SCHL, les mises en chantier d'habitations au Canada se chiffreront entre 193 700 et 204 500 en 2019, suivant ainsi une tendance à la baisse qui touchera à la fois les maisons individuelles et les logements collectifs. Les ventes MLS devraient s'établir entre 478 400 et 497 400, et les prix MLS, entre 501 400 et 521 600 $.

Photo Mark Blinch, REUTERS