Trump met en garde la Fed contre «une nouvelle erreur»

« J'espère que les gens à la Fed liront l'éditorial du Wall Street Journal du jour avant de faire encore une nouvelle erreur », a tweeté le président américain. « Sentez le marché, ne prenez pas vos décisions simplement à partir de chiffres sans signification », a-t-il ajouté.

Pour la deuxième journée consécutive, le président a eu recours à son arme de communication préférée - le tweet - pour tenter de peser sur le Comité monétaire de la Fed, qui entame mardi une réunion de deux jours.

Pour l'immense majorité des spécialistes, il ne fait guère de doute que la Fed va augmenter son taux directeur d'un quart de point de pourcentage mercredi.

La banque centrale a plus ou moins assuré qu'elle le ferait et il faudrait un événement extraordinaire pour qu'elle entame sa crédibilité en se dédisant.

La pression incessante du locataire de la Maison-Blanche ne peut que conforter le Comité : ne pas augmenter le coût du crédit mercredi serait donner l'impression que l'institution, jalouse de son indépendance, est aux ordres.

Si M. Trump craint l'impopularité d'une hausse des taux, qui renchérirait les crédits à la consommation et dont il paierait le prix dans sa course à la réélection, les analystes vont surtout scruter les déclarations du président de la Fed, Jerome Powell et décortiquer le communiqué qui sera publié mercredi pour essayer de savoir ce que la banque centrale compte faire l'année prochaine et combien de fois elle pourrait encore resserrer la vis.

Les incertitudes autour de l'économie américaine et mondiale pèsent sur les marchés financiers et en particulier sur Wall Street. Une chute qui inquiète aussi le président qui a montré qu'il liait cours de Bourse et succès de sa politique économique.