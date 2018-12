Le président de la Fed doute de la poursuite de la hausse des salaires

Dans un discours à Washington prononcé à l'occasion de la remise d'un prix, M. Powell a noté que « même s'il y a eu des avancées récemment dans la croissance des salaires, les basses rémunérations ont augmenté très lentement ces dernières décennies ».

La productivité, élément clé de la croissance permettant une hausse du niveau de vie, « a progressé ces derniers mois après plusieurs années de croissance très lente, mais il n'est pas évident que cette tendance se poursuive », a affirmé M. Powell.

Il a ajouté que « les bénéfices de la solide économie et de la santé du système financier n'avaient pas touché tous les Américains ».

« Les statistiques tendent à masquer d'importantes disparités au niveau des revenus, des races et des zones géographiques », a-t-il encore regretté.

La productivité aux États-Unis a ralenti au troisième trimestre après un deuxième trimestre particulièrement soutenu, selon une première estimation du département du Travail publiée en novembre et qui devrait être révisée jeudi.

De juillet à septembre, la productivité a progressé de 2,2 %, après 2,9 % au deuxième trimestre, qui était la meilleure cadence enregistrée depuis le premier trimestre 2015.

Quant aux salaires, ils avaient enregistré en octobre une hausse de 3,1 % sur un an, un rythme supérieur à l'inflation et le plus rapide depuis avril 2009. Mais sur un mois, la hausse restait inférieure à 0,2 %.

Le gouvernement doit publier vendredi ses chiffres de l'emploi et d'évolution du salaire horaire pour novembre.