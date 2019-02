Hydro-Québec remboursera la moitié des trop-perçus

Le ministre des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a confirmé jeudi que la société d'État gardera 90 millions.

En point de presse, M. Julien a justifié cette décision en se basant sur une formule qui avait été élaborée par le précédent gouvernement libéral, en vertu de laquelle seuls 50 % des trop-perçus sont reversés aux abonnés.

Au cours de la période de questions, le premier ministre François Legault a été attaqué par l'opposition sur cet enjeu. Le chef de la deuxième opposition, le péquiste Pascal Bérubé, a rappelé que la CAQ avait même naguère lancé une pétition pour exiger que l'ancien gouvernement libéral rembourse l'entièreté des trop-perçus accumulés depuis 2008, soit 1,4 milliard.

« De son siège, le premier ministre et sa députée [Chantal Soucy] ont dit aux Québécois qu'il fallait rembourser, c'était ça, l'engagement [de la CAQ], a demandé M. Bérubé. C'était : remboursez ! Et non pas : remboursez à moitié ! »

Sur la défensive, M. Legault a argué que cela ne faisait pas partie de son cadre financier et de son programme électoral. Il a toutefois fait miroiter des réductions à venir.

« L'an prochain, Hydro-Québec va rembourser 120 millions [à sa clientèle], en réduisant de 1,1 % ses tarifs. C'est ça. la promesse. »