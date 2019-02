Pâtes et papiers: c'est la fin de la pitoune au Québec

Avec le développement des routes et des chemins de fer, le flottage a été remplacé par le transport par camions et par train.

Les pitounes ont d'abord emprunté les premières voies de transport du Québec, les rivières de la Beauce, de la Mauricie et de l'Outaouais, pour alimenter les usines de pâtes et papiers.

Kruger délaisse la fabrication de papier journal pour d'autres produits plus en demande, explique Jean Majeau, porte-parole de l'entreprise. « On souhaite sortir du secteur. Tout ça fait en sorte qu'on révise nos processus d'approvisionnement en pâtes. »

Une pitoune, c'est « un terme employé au Québec pour désigner la drave et aussi une femme avenante », dit Wikipédia. C'était aussi le nom d'un manège extrêmement populaire à La Ronde. Mais pour des générations de Québécois, la pitoune a été encore plus que ça : un paysage, un gagne-pain, un mode de vie.

Un homme seul, avec un équipement simple, pouvait en effet couper et sortir du bois des billots de cette dimension. Les propriétaires de boisés valorisaient ainsi la partie de l'arbre qui avait moins de valeur pour le sciage, soit le bas et la cime, coupés en tronçons de quatre pieds.

Les nouveaux marchés

Maintenant que le marché a disparu, les propriétaires de boisés devront trouver d'autres débouchés pour leurs petits bois. « On travaille là-dessus », affirme le porte-parole de l'Association des producteurs de boisés de la Beauce.

« La pitoune, c'était un marché que les producteurs aimaient beaucoup », dit Marc-André Côté, parce qu'il leur permettait de nettoyer leurs bois et de valoriser les résidus de coupe.

Ces résidus de coupe vont rester dans les forêts tant qu'on n'aura pas trouvé un autre moyen de les valoriser. « C'est un manque à gagner pour les producteurs, mais aussi pour la société », estime-t-il.

Des solutions existent, comme la fabrication de granules ou de biocarburants, mais elles sont difficiles à mettre en oeuvre en forêt privée. « Ça prend énormément de volume », explique Michel Roy.

À la Fédération des producteurs forestiers, on pense qu'il serait possible d'implanter dans les régions forestières des usines encore plus innovatrices pour transformer cette ressource en produits d'avenir : ustensiles et laine isolante faits de cellulose, blocs Lego et planches de composite.