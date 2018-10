Hausses des prix de l'essence à Montréal

Des hausses des prix de l'essence ont été constatées en début de nuit mardi, sur l'île de Montréal et en périphérie, mais elles ne sont pas généralisées.

Le site web www.essencequebec.com a relevé un prix de 1,17 $ pour un litre d'essence ordinaire près de l'intersection de l'autoroute 40 et du boulevard des Sources à Dorval, dans l'ouest de l'île de Montréal. À quelques kilomètres de là, un poste d'essence de l'avenue Dorval, à l'intersection de la rue Carson, le prix affiché était de 1,36 $.

Sur la rue Sherbrooke ouest, une station Esso située à l'intersection du boulevard Décarie réclamait 1,21 $ pour un litre d'essence. À neuf rues plus à l'est, à l'intersection de l'avenue Roslyn, une autre station Esso affichait un prix de 1,36 $, soit 0,15 $ de plus.

Il n'y a pas eu au Québec d'augmentation généralisée des prix de l'essence depuis au moins deux semaines.

À 7 h lundi, www.essencequebec.com établissait à 1,29 $ le prix moyen du carburant ordinaire au Québec.