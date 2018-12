Les vols de colis explosent à l'approche des Fêtes

L'explosion des achats en ligne s'accompagnant d'une explosion des vols de colis laissés devant la porte, les policiers d'une ville du New Jersey ont voulu prendre ces pirates du perron à leur propre jeu.

DAVID PORTER Associated Press

La police de Jersey City - de l'autre côté de la rivière Hudson, en face de New York - s'est associée à Amazon pour installer des caméras de surveillance et déployer des boîtes factices munies de dispositifs GPS devant des maisons de la ville.

Les flics n'ont pas eu à attendre longtemps mardi pour que quelqu'un morde à l'hameçon.

« La boîte était en place depuis seulement trois minutes quand quelqu'un est parti avec, a révélé le capitaine de police James Crecco, qui supervise la mission. Nous avons pensé que c'était une erreur au début. »

Le suspect a été attrapé, a ajouté M. Crecco.

Les chiffres exacts sur les vols de balcon sont difficiles à trouver. Une entreprise mandatée par le site insuranceQuotes.com a interrogé 1000 personnes et extrapole que 26 millions d'Américains ont subi un tel larcin, soit presque un Américain sur 12.

Amazon - qui fournit gratuitement du matériel pour le programme Jersey City - a refusé de fournir des chiffres sur le nombre de colis volés ou manquants, de même que les services de messagerie UPS et FedEx.

« Nous les signalons absolument aux forces de l'ordre locales lorsque nous en entendons parler et nous encourageons nos clients à faire de même », a déclaré le porte-parole d'UPS, Glenn Zaccara.

Le chef de la police de Jersey City, Michael Kelly, a déclaré à l'Associated Press que les emplacements des caméras et des boîtiers avaient été sélectionnés à partir des statistiques de la ville sur la criminalité et de la cartographie des lieux de vols fournie par Amazon.

« La plupart des vols de colis pour lesquels nous avons procédé à des arrestations dépendent (des caméras en circuit fermé) ou de caméras de surveillance privées qui nous donnent une image fixe, a expliqué M. Kelly. Avec les faux paquets, certains seront sous surveillance vidéo et d'autres auront un GPS. »

Aucun propriétaire n'est à l'abri. M. Crecco a révélé que sa mère avait été victime d'un vol de colis. Il en va de même du maire Steven Fulop, selon son porte-parole.

Les membres du département de la police qui vivent dans la ville se sont portés volontaires pour que les caméras et les boîtes soient placées chez eux.

M. Kelly a assuré que le programme avait été approuvé par un procureur municipal. Il a ajouté que la ville espérait élargir son programme avec l'aide d'Amazon, le plus grand détaillant en ligne du pays.

Amazon a refusé de répondre aux questions concernant le programme antivol, mais a déclaré dans un communiqué : « Nous apprécions les efforts accrus déployés par les forces de l'ordre locales pour lutter contre le vol de colis et restons déterminés à apporter notre aide de toutes les manières possibles ».

Des programmes similaires ont été mis à l'essai dans d'autres villes, notamment à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et à Hayward, en Californie.

Les ventes en ligne ont augmenté plus rapidement que celles des détaillants physiques depuis quelques années. Aux États-Unis, les ventes en ligne devraient augmenter de 14,8 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 124,1 milliards US en novembre et en décembre, selon Adobe Analytics, qui suit les dépenses en ligne.

Le service postal prévoit livrer environ 900 millions de colis, et United Parcel Service prévoit traiter environ 800 millions de colis entre l'Action de grâce et Noël.

Cela entraîne une explosion des livraisons dans les maisons et les appartements. Parfois, les résidents ne sont pas chez eux ou ignorent qu'un colis a été déposé.

Les entreprises de livraison offrent des services pouvant offrir une certaine protection contre les vols sur le perron. Le plus audacieux pourrait être le service Key d'Amazon, pour lequel les propriétaires paient pour avoir un verrou et une caméra connectés au nuage installés à la porte d'entrée, permettant à un livreur Amazon de déverrouiller la porte et de glisser le paquet à l'intérieur.

Plusieurs se sont emparés des réseaux sociaux pour soulever des objections en matière de confidentialité et de sécurité quand Amazon a annoncé ce service, mais le mastodonte parie que d'autres décideront que c'est pratique.

Certaines autres stratégies visant à déjouer les voleurs nécessitent de récupérer les colis dans un magasin de la société, ce qui va à l'encontre du but de la livraison à domicile.

UPS et FedEx permettent aux clients de s'inscrire pour recevoir des alertes sur les livraisons et leur permettent de reprogrammer ou de modifier l'adresse de livraison, même pour les livraisons déjà en cours. Ils permettent aux clients de laisser aux conducteurs des instructions détaillées sur les endroits où laisser un colis à la maison.

Parmi les autres astuces :

-Faites livrer les colis à un lieu de travail ou à un ami qui est à la maison pendant la journée.

-Demandez si une signature peut être requise pour que le colis soit déposé, en particulier s'il s'agit d'un article coûteux.

-Les caméras de sonnettes de porte, certaines coûtant 100 $ US ou moins, permettent aux résidents de garder un oeil sur leur balcon, ce qui n'arrêtera peut-être pas un voleur, mais fournira possiblement une preuve vidéo aux policiers.

-Certains services utilisent une boîte de stockage verrouillée sur le balcon du client ; les livreurs peuvent les déverrouiller en saisissant un code sur un clavier.