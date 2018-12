L'endettement des ménages canadiens est stable

Autrement dit, il y avait 1,78 $ de dette sur le marché du crédit pour chaque dollar de revenu disponible des ménages au troisième trimestre.

Sur une base désaisonnalisée, les emprunts totaux sur le marché du crédit ont ralenti pour un troisième trimestre consécutif, les ménages ayant contracté des emprunts de 18,3 milliards, en baisse par rapport aux 20 milliards empruntés au trimestre précédent.

Les prêts hypothécaires ont diminué de 1,2 milliard, après deux trimestres consécutifs de baisse. La demande de crédit à la consommation (-500 millions) et de prêts non hypothécaires (-100 millions) a également diminué au troisième trimestre.

Le ratio du service de la dette des ménages, qui correspond au total des paiements obligatoires de capital et d'intérêts en proportion du revenu disponible des ménages sur les emprunts hypothécaires et non hypothécaires, est relativement inchangé, s'étant établi à 14,5 % au troisième trimestre.