Les dépenses des Fêtes seront élevées pour les Canadiens

Ces dépenses incluent les divertissements, les décorations de Noël et les voyages, entre autres.

Selon l'étude, les Canadiens prévoyaient dépenser 602 $ en moyenne pour les cadeaux, ce qui signifie qu'au total, les dépenses des Fêtes devraient atteindre 1130 $.

Le sondage démontre par ailleurs que 83 % des Canadiens ont l'intention de faire au moins une partie de leur magasinage des Fêtes en ligne cette année. Cette pratique est beaucoup plus populaire chez les 45 ans et moins, alors que les plus de 45 ans préfèrent encore se rendre chez les commerçants.