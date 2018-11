Recul des ventes des grossistes en septembre

Les ventes des grossistes canadiens ont reculé de 0,5 % à 63,2 milliards en septembre, tirées vers le bas par les replis des sous-secteurs des machines, du matériel et des fournitures ainsi que des articles personnels et ménagers, a indiqué mercredi Statistique Canada.

Les économistes tablaient en moyenne sur une augmentation de 0,3 % des ventes, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

Les ventes ont reculé dans cinq des sept sous-secteurs étudiés par l'agence fédérale.

Les ventes du groupe des machines, du matériel et des fournitures ont reculé de 2,0 % à 13,0 milliards en septembre, tandis que le sous-secteur des articles personnels et ménages a vu ses ventes diminuer de 1,6 % à 9,0 milliards.

Les ventes du groupe des matériaux et fournitures de construction ont augmenté de 1,5 % à 9,5 milliards.

Exprimées en volumes, les ventes des grossistes canadiens ont reculé de 0,7 % en septembre, a précisé Statistique Canada.

Au Québec, les ventes en gros ont diminué pour la troisième fois cette année. Elles ont cédé en septembre 1,4 % à 11,7 milliards. Deux des sept sous-secteurs ont affiché des reculs et celui des véhicules automobiles et de leurs pièces a connu le repli le plus marqué, a précisé l'agence.

En Ontario, les ventes ont reculé pour un deuxième mois consécutif, en baisse de 0,5 %, pour s'établir à 32,0 milliards. Les ventes ont également affiché un recul dans les provinces de l'Atlantique, notamment de 1,5 % en Nouvelle-Écosse et de 2,6 % au Nouveau-Brunswick.

Finalement, les stocks des grossistes ont augmenté de 0,6 % pour atteindre 87,3 milliards en septembre, ce qui a contrebalancé la baisse de 0,6 % enregistrée en août.