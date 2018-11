Postes Canada: le syndicat veut un médiateur

Après avoir rejeté la dernière offre contractuelle de Postes Canada, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) demande au gouvernement fédéral de nommer un médiateur pour tenter de résoudre le conflit.

Postes Canada avait fait une proposition au syndicat de ses 50 000 employés mercredi dernier, dont l'échéance avait été fixée à samedi soir, minuit.

Le contrat de 4 ans proposé, d'une valeur d'environ 650 millions, comprenait des augmentations salariales de 2 % par année et une prime à la signature allant jusqu'à 1000 $ par employé. Il contenait également de nouvelles dispositions de sécurité d'emploi, notamment pour les facteurs ruraux et suburbains, qui ont dénoncé leur précarité, ainsi qu'un fonds de santé et sécurité de 10 millions.

Le syndicat a salué ces avancées, ajoutant qu'elles sont insuffisantes. Il réclame toujours, entre autres, une réévaluation des itinéraires des facteurs selon le volume de courrier.

La menace d'une loi spéciale plane de plus en plus. Ottawa pourrait intervenir pour forcer un retour un travail.

Sur Twitter, le premier ministre Justin Trudeau a rappelé que « les entreprises et les familles canadiennes dépendent de Postes Canada en cette période des Fêtes ». Il a demandé aux deux parties « de résoudre leurs différends rapidement et de conclure une entente ».

La porte-parole syndicale Lise-Lyne Gélineau reconnaît l'urgence de la situation, mais elle maintient que « la balle était dans le camp de l'employeur ».

Les grèves tournantes devraient entre-temps se poursuivre.