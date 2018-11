Commission des valeurs mobilières: revers du Québec devant la Cour suprême

Dans une décision unanime du plus haut tribunal du pays, les huit magistrats qui ont entendu la cause soutiennent qu'un tel régime coopératif ne mine nullement la souveraineté des provinces, qui ont des pouvoirs en matière de la plupart des aspects de la réglementation des valeurs mobilières.

Toutefois, les juges estiment qu'on ne peut forcer une province à y participer, soulignant qu'une telle participation est davantage un choix politique et ne relève pas du ressort des tribunaux.

Ce faisant, la Cour suprême du Canada juge constitutionnel le projet d'accord entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, de l'Ile-du-Prince-Edouard et du Yukon visant à créer le régime pancanadien de réglementation des marchés des capitaux.

Le Québec s'est toujours opposé à une telle initiative du gouvernement fédéral, contestant le projet devant les tribunaux en soumettant un renvoi à la Cour d'appel du Québec. Il avait d'ailleurs obtenu une victoire devant cette cour, mais le gouvernement fédéral a décidé d'en appeler de ce jugement devant la Cour suprême du Canada.

« Nous concluons que le régime coopératif n'entrave pas indûment la souveraineté des législatures, pas plus qu'il ne comporte une délégation inacceptable de légiférer. (...) Nous estimons que l'objet de l'ébauche de la loi fédérale relève du volet général de la compétence du Parlement en matière de trafic de commerce conféré par le paragraphe 91 (2) de la Loi constitutionnelle de 1867 », soutiennent les magistrats.

« Si l'on considère l'ébauche de la loi fédérale dans son ensemble, il est clair que son caractère véritable n'est pas, comme l'affirme le Québec, la réglementation du commerce des valeurs mobilières en général. L'objet de l'ébauche de la loi fédérale concorde plutôt avec ses objectifs énoncés, soit "de promouvoir et de protéger la stabilité du système financier canadien par la gestion des risques systémiques liés (aux marchés de capitaux)" et "de protéger notamment ces marchés et les investisseurs contre les crimes financiers" », soulignent-ils aussi.

Le Canada est l'un des seuls pays développés à ne pas avoir d'organisme national de réglementation des valeurs mobilières. Le gouvernement fédéral a donc le feu vert pour aller de l'avant avec le régime pancanadien de concert avec les provinces qui souhaitent y participer.