Les ventes en gros ont fléchi de 0,1 %

Des diminutions ont été enregistrées dans quatre des sept sous-secteurs, a ajouté l'agence fédérale, lesquels représentent 65 % du total des ventes en gros.

Les ventes du sous-secteur des matériaux et des fournitures de construction se sont établies à 9,5 milliards en août, ce qui représente une baisse de 2,3 % et un deuxième repli en trois mois.

Les ventes du sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces ont diminué de 1,4 % pour s'établir à 10,8 milliards.

Dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac, les ventes ont diminué de 0,5 % à 11,8 milliards.

En août, les ventes en gros ont diminué dans quatre provinces, lesquelles représentent 81 % du total des ventes en gros au Canada. L'Ontario a contribué le plus à la diminution des ventes exprimées en dollars.

Les ventes en Ontario ont baissé de 0,5 % pour s'établir à 32,2 milliards, sous l'effet de replis enregistrés dans trois des sept sous-secteurs. Il s'agit du premier recul en trois mois. La baisse observée dans la province est surtout attribuable au sous-secteur des matériaux et des fournitures de construction, dont les ventes ont fléchi de 8,2 %.

Les ventes au Québec (-0,3 %) et en Nouvelle-Écosse (-1,2 %) ont diminué en août, en raison des ventes plus faibles dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac et dans celui des produits divers.

Les ventes ont augmenté au Nouveau-Brunswick (+7,5 %) et à Terre-Neuve-et-Labrador (+2,0 %), après deux baisses mensuelles consécutives. Les hausses observées dans ces deux provinces s'expliquent par les augmentations enregistrées dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac.