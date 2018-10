Les syndiqués de Postes Canada annoncent quelles villes seront en grève

Les syndiqués de Postes Canada déclencheront lundi une grève rotative qui s'amorcera à Halifax, Windsor, Edmonton et Victoria, si aucune entente n'est conclue avec leur employeur. Le débrayage de 24 heures touchera différentes villes chaque jour.

« En fin de semaine, Postes Canada avait la possibilité d'empêcher qu'une interruption de service commence lundi mati, a déclaré Mike Palecek, président national du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), via un communiqué. Mais, comme elle le fait depuis près d'un an, elle a plutôt préféré refuser de discuter des enjeux qui comptent pour nos membres.»

Le syndicat a ainsi annoncé dimanche que la menace de grève qui planait sera exécutée si une entente de dernière minute n'est pas trouvée. Le débrayage débuterait dans quatre municipalités de quatre provinces canadiennes, soit en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et en Nouvelle-Écosse.

Si elle est mise en branle, la grève durera 24 heures, et les villes touchées changeront de jour en jour, a indiqué le STTP.

Le STTP a «choisi de recourir à la grève tournante pour réduire le plus possible les conséquences, sur la population, d'une interruption de service», indique-t-on. Ainsi, la livraison du courrier aura lieu, mais elle risque d'être retardée.

«Notre objectif a toujours été de conclure une entente négociée, a soutenu M. Palecek. Cependant, nous n'accepterons aucune entente qui n'apporte pas de solutions aux enjeux de santé et de sécurité, à l'égalité hommes-femmes et au maintien de bons emplois à plein temps pour la classe moyenne.»

Les négociations pour le renouvellement de la convention collective des employés de Postes Canada durent maintenant depuis dix mois. Le STTP, affilié à la FTQ au Québec, compte parmi ses membres 42 000 facteurs urbains et 8000 facteurs ruraux ou suburbains à travers le Canada.