Sur une base mensuelle désaisonnalisée, l'IPC a diminué de 0,1 % en septembre, après avoir inscrit une hausse de 0,1 % en août, a précisé l'agence fédérale.

Les prix ont augmenté dans les huit composantes principales au cours de la période de 12 mois se terminant en septembre.

Les prix des biens durables ont progressé de 0,2 % d'une année à l'autre, après avoir enregistré une augmentation de 1,1 % en août. Les prix d'une année à l'autre des biens non durables (+3,0 %) ont augmenté à un taux plus modéré en septembre qu'en août (+3,8 %).

Les prix de l'essence ont progressé de 12 % au cours de la période de 12 mois se terminant en septembre, après avoir affiché une hausse de 19,9 % en août. Les problèmes d'approvisionnement découlant de l'ouragan Harvey, qui ont fait augmenter les prix à la pompe en septembre 2017, n'ont plus d'effet sur la variation sur 12 mois.

Les prix ont augmenté dans une moins grande mesure d'une année à l'autre dans chaque province en septembre comparativement au mois précédent, et la croissance des prix a ralenti le plus à Terre-Neuve-et-Labrador (+1,4 %), à l'Île-du-Prince-Édouard (+1,7 %) et en Nouvelle-Écosse (+1,7 %).

Les prix à la consommation des légumes frais ont augmenté à un rythme plus modéré dans les quatre provinces de l'Atlantique, alors qu'ils ont enregistré une hausse plus rapide à l'échelle nationale.