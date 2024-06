La Banque du Canada amorce la réduction de son taux directeur en le réduisant de 5 % à 4,75 % et indique que d’autres baisses sont à venir.

« Le Conseil de direction a convenu que la politique monétaire n’avait plus besoin d’être aussi restrictive et a donc abaissé le taux directeur de 25 points de base, a fait savoir le gouverneur Tiff Macklem. Les données récentes ont renforcé notre confiance que l’inflation va continuer de se diriger vers la cible de 2 %. »

D’autres baisses sont à venir, a-t-il indiqué. « Si l’inflation continue à ralentir et que les données continuent de renforcer notre confiance qu’elle se dirige bien vers la cible de 2 %, il est raisonnable de s’attendre à d’autres baisses du taux directeur ».

Questionné sur la possibilité que la prochaine baisse survienne dès la prochaine décision sur les taux, le 24 juillet, Tiff Macklem est resté stoïque. « Nous prenons nos décisions sur les taux une à la fois », a-t-il répété.

Le gouverneur estime qu’il faut plutôt profiter du moment présent avant de penser à la suite. « Est-ce qu’on peut commencer par apprécier un peu le moment présent », a-t-il lancé avant de souligner les progrès accomplis sur le front de l’inflation grâce à la politique monétaire.

Atterrissage en douceur

La Banque du Canada estime que l’économie canadienne peut continuer à croître même si l’inflation poursuit sa tendance à la baisse, ce qui serait le scénario idéal connu comme un atterrissage en douceur. « Même si ça ressemble à un atterrissage en douceur, nous ne célébrons pas encore », a dit le gouverneur.

Il a rappelé qu’à 2,7 %, l’Indice des prix à la consommation est encore supérieur à la cible de 2 % de la banque centrale. « Le travail n’est pas fini », a-t-il dit.

Si tout se passe comme le prévoit la Banque du Canada, la baisse des taux se poursuivra, mais elle devrait être graduelle et surtout moins rapide que les hausses. Surtout, a prévenu le gouverneur, il ne faut pas s’attendre à ce que les taux d’intérêt reviennent à leur très bas niveau d’avant la pandémie.

« Il serait prudent pour les consommateurs, les entreprises et les gouvernements de ne pas miser là-dessus », a-t-il dit.

Avec cette baisse de 25 points de base du taux directeur, les taux d’intérêt sont maintenant plus bas au Canada qu’aux États-Unis, où les premières baisses de taux se font attendre. Avec sa propre monnaie et un taux de change flexible, le Canada peut mener une politique monétaire indépendante de la Réserve fédérale américaine, a réitéré le gouverneur. « Il y a certainement des limites aux divergences, mais on est encore très loin », a-t-il dit.

Le dollar canadien n’a pas réagi à la décision de la banque centrale de réduire son taux directeur, qui avait été largement anticipée par les marchés.

Le mouvement à la baisse des taux d’intérêt, largement prévu par les marchés financiers et par la plupart des économistes, arrive à point pour les détenteurs canadiens d’hypothèques qui doivent renouveler leurs prêts au cours des prochains mois.

Entre 2022 et 2023, la banque centrale a augmenté huit fois son taux directeur pour juguler l’inflation qui a culminé à plus de 8 % en juin 2022. Depuis, l’Indice des prix à la consommation a reculé et était de 2,7 % en avril, date de la dernière lecture de Statistique Canada.