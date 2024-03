(Washington) Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mercredi le lancement du processus de désignation de son futur directeur général, alors que le mandat de son actuelle dirigeante, la Bulgare Kristalina Georgieva, s’achève le 30 septembre prochain.

Agence France-Presse

Ce processus durera jusqu’à fin avril et doit se faire sur le principe d’une « sélection ouverte, transparente et basée sur le mérite », a précisé le Fonds dans un communiqué.

Mardi, les ministres des Finances de l’Union européenne (UE) se sont prononcés en faveur du renouvellement à son poste de Mme Georgieva, qui n’a cependant pour l’instant pas encore officiellement précisé ses intentions.

Traditionnellement, le directeur général du FMI est le candidat proposé par les pays européens, alors que le président de la Banque mondiale (BM) est le candidat proposé par les États-Unis. Un partage que les principaux pays émergents, à commencer par la Chine et l’Inde, remettent de plus en plus ouvertement en cause.

Mais la répartition du capital de ces deux institutions donne toujours une force prépondérante aux États-Unis et à l’UE.

Le processus de désignation démarre dès jeudi, avec une période de dépôt de candidatures de trois semaines, jusqu’au 3 avril.

Les candidats doivent être proposés par un des gouverneurs du Fonds, le plus souvent les banques centrales des pays membres, ou un directeur exécutif, alors que les représentants des États composent le conseil d’administration du Fonds.

Dans un second temps, le conseil validera une liste des candidatures retenues, parmi lesquelles sera choisi le prochain directeur général.

Ce processus a lieu un an après la désignation du nouveau président de la BM, Ajay Banga, à l’issue d’une procédure similaire consécutive à la démission de son prédécesseur, David Malpass.

Désigné par les États-Unis, M. Banga, né en Inde, mais citoyen américain, avait été le seul candidat proposé par les États membres de la Banque.