Hausse des ventes au détail de 2,2 % en 2023 au Canada et de 3,4 % au Québec

(Ottawa) Les ventes au détail ont augmenté de 0,9 % au Canada en décembre dernier pour atteindre 67,3 milliards, les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ayant affiché la plus forte hausse, de 1,9 %, selon Statistique Canada.

La Presse Canadienne

L’agence fédérale ajoute que les ventes au détail ont augmenté de 1 % au quatrième trimestre de 2023 et de 2,2 % pour l’ensemble de l’année.

Les ventes au détail ont progressé dans huit provinces en décembre par rapport au mois précédent. Les hausses les plus marquées ont été notées en Ontario, de 1,3 % et, dans une moindre mesure, en Colombie-Britannique, de 1,5 %.

Au Québec, elles n’ont progressé que de 0,2 %, un recul de 1,6 % ayant été observé dans la région métropolitaine de Montréal. En revanche, de décembre 2022 à décembre dernier, les ventes au détail ont avancé de 3,4 % au Québec, la deuxième plus forte proportion d’une année à l’autre parmi les provinces canadiennes, après celle de 3,9 % relevée en Colombie-Britannique.

Pour l’ensemble de l’année 2023, Statistique Canada a constaté que les détaillants canadiens ont enregistré des ventes de 794,4 milliards, supérieures de 2,2 % à celles de 2022. Encore là, ce sont les ventes plus élevées de 7 % des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles qui ont contribué le plus à la croissance totale des ventes au détail.

La performance relevée de ce secteur en 2023 a été principalement attribuable à l’augmentation des ventes des concessionnaires d’automobiles neuves et a coïncidé avec l’amélioration des chaînes d’approvisionnement et des stocks par rapport à 2022.