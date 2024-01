Des dépenses non essentielles comme l’achat de véhicules de loisirs, l’achat d’équipement de divertissement pour le foyer et les services culturels et récréatifs ont augmenté davantage au Québec que dans le reste du Canada, selon Statistique Canada.

Chaque semaine, vous envoyez vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc. Nos journalistes tentent d’y répondre avec l’aide d’experts.

J’aimerais savoir ce qui explique que l’inflation soit plus élevée au Québec que dans le reste du Canada ces temps-ci. – Luc Valin

Vous l’avez remarqué, la hausse des prix mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC) s’est maintenue à un niveau plus élevé au Québec que partout ailleurs au Canada pendant presque toute l’année 2023.

Le taux d’inflation fluctue de façon inégale d’une province à l’autre, mais pourquoi le Québec a-t-il été aussi longtemps le champion de l’inflation au Canada ? L’économiste de Desjardins Hélène Bégin a quelques éléments d’explication.

Le premier est le marché du travail plus tendu au Québec qu’ailleurs au Canada. Le taux de chômage dans la province reste le plus bas au Canada et la rareté de la main-d’œuvre a poussé les salaires à la hausse, ce qui a soutenu les prix des produits et services.

Le pouvoir d’achat des consommateurs s’est donc maintenu grâce à l’emploi et aux meilleurs salaires, mais aussi en raison de la générosité des gouvernements. Comme les autres Canadiens, les Québécois ont reçu de l’argent du gouvernement fédéral pour les aider à combattre l’inflation alimentaire. Le gouvernement de François Legault, après avoir baissé les impôts et envoyé un chèque de 500 $ à presque tous les contribuables en 2022, a gelé les tarifs des services gouvernementaux. La hausse des tarifs d’électricité a été limitée à 3 %.

Les ménages québécois, qui étaient déjà moins endettés qu’ailleurs au Canada et avaient un taux d’épargne plus élevé, ont donc profité d’une marge de manœuvre financière plus grande, ce qui leur a permis de continuer de consommer allègrement malgré l’inflation et la hausse des taux d’intérêt.

Des dépenses non essentielles comme l’achat de véhicules de loisirs, l’achat d’équipement de divertissement pour le foyer et les services culturels et récréatifs ont augmenté davantage au Québec que dans le reste du Canada, selon Statistique Canada.

C’est ce qui a exercé une pression plus forte sur les prix, estime Hélène Bégin, et maintenu l’inflation à un niveau plus élevé.

Il y a peut-être un autre élément d’explication, selon l’économiste de Desjardins. Le programme fédéral de garderies a fait baisser le coût des services de garde partout au Canada, sauf au Québec, qui dispose de garderies subventionnées depuis plus de 20 ans.

À la fin de 2023, l’économie québécoise montrait des signes d’essoufflement évidents, avec un ralentissement des hausses de salaire et une diminution du taux d’épargne. La réalité commence donc à rattraper le Québec, et le taux d’inflation dans la province devrait donc se rapprocher de la moyenne nationale. La dernière lecture de l’IPC, celle de novembre, indique d’ailleurs une réduction de l’écart entre l’inflation au Québec et la moyenne canadienne.