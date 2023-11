La mise à jour économique présentée mardi par le gouvernement Trudeau propose une série de mesures, en plus de celles pour stimuler la construction de logements. Voici un aperçu des choix faits par Ottawa.

Des déficits en hausse

Le ralentissement de l’économie canadienne et la hausse des taux d’intérêt plombent les finances du gouvernement fédéral. Résultat : les déficits seront plus élevés au cours des quatre prochaines années. Le manque à gagner sera plus élevé en moyenne de 10 milliards de dollars par année que ce qui avait été prévu dans le dernier budget de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, déposé en mars.

Léger recul sur la taxe sur les services numériques

PHOTO KIRILL KUDRYAVTSEV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Ottawa compte toujours déposer un projet de loi au cours des prochaines semaines afin d’imposer une taxe aux géants du numérique comme Meta.

La ministre Freeland a décidé de mettre un peu d’eau dans son vin en ce qui a trait à l’imposition d’une taxe sur les services numériques au Canada après les multiples mises en garde faites par l’administration Biden à Washington. Ottawa compte toujours déposer un projet de loi au cours des prochaines semaines afin d’imposer une telle taxe aux géants du numérique comme Google, Meta et Amazon. Mais la date d’entrée en vigueur reste maintenant vague. Auparavant, on affirmait que cette taxe entrerait en vigueur le 1er janvier 2024.

Coût de la vie

PHOTO GETTY IMAGES Le gouvernement entend notamment modifier la Loi sur la concurrence pour assurer le droit à la réparation des appareils.

La mise à jour économique propose une série de mesures afin d’éliminer des sources d’irritation pour les consommateurs. Le gouvernement entend notamment modifier la Loi sur la concurrence pour assurer le droit à la réparation des appareils, s’attaquer à certains frais indésirables comme ceux facturés par les compagnies aériennes pour placer les enfants de moins de 14 ans à côté de l’adulte qui les accompagne et éliminer la taxe de vente sur les produits et services pour la psychothérapie et le counselling. Une mesure qui coûtera 50 millions sur cinq ans, selon les estimations du ministère des Finances.

Pas de répit pour les PME

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Les modalités pour le remboursement du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes ne changent pas.

Malgré la pression, les modalités pour le remboursement du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes ne changent pas. Ces prêts sans intérêts accordés durant la pandémie de COVID-19 totalisent 49 milliards. Les petites entreprises avaient droit à un maximum de 60 000 $. La Fédération des chambres de commerce du Québec aurait souhaité que le gouvernement repousse la date limite de remboursement à janvier 2025 pour obtenir une radiation partielle de 20 000 $. L’échéance demeure fixée au 18 janvier 2024.

15 semaines pour les parents adoptifs

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Une nouvelle prestation d’assurance-emploi sera offerte aux parents qui adoptent un enfant.

Une nouvelle prestation d’assurance-emploi sera offerte aux parents qui adoptent un enfant. Ils auront droit à 15 semaines pour leur permettre de terminer le processus d’adoption, de se préparer à accueillir leur enfant chez eux et de nouer des liens avec lui. Le gouvernement estime que 1700 familles pourront en bénéficier annuellement. Le coût de cette mesure est estimé à 48,1 millions jusqu’en 2028-2029 et à 12,6 millions par année par la suite.