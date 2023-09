PHOTO FREDERIC J. BROWN, AGENCE FRANCE-PRESSE

En 2022, la croissance de l’activité économique américaine avait ralenti à 2,1 %, après avoir connu en 2021 la plus forte croissance depuis 1984 (5,9 %), et en 2020 le plus fort recul du PIB depuis 1946 (-3,5 %) et deux mois de récession à cause de la COVID-19.