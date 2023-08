« Les consommateurs perçoivent que les améliorations rapides de l’économie ces trois derniers mois ont marqué le pas, particulièrement concernant l’inflation et ils restent prudents face à l’avenir », a ajouté M me Hsu.

(Washington) La confiance des consommateurs aux États-Unis a reculé au mois d’août, après deux mois de hausse, sous l’effet d’une crainte plus marquée de l’évolution à venir de l’économie, restant cependant largement supérieure à sa tendance il y a un an.

Agence France-Presse

L’indice mesurant cette confiance a reculé de 2,9 % par rapport au mois de juillet, pour s’établir à 69,5 points, selon l’estimation finale réalisée par l’Université du Michigan et publiée vendredi.

La tendance est également en baisse par rapport à l’estimation initiale pour le mois, publiée mi-août, et qui s’établissait à 71,2 points.

Elle baisse également de manière plus marquée que ne l’anticipaient les analystes, qui tablaient sur un indice en ligne avec l’estimation préliminaire, soit à 71,2 points, selon le consensus publié par briefing.com.

Sur un an, la hausse reste cependant importante, l’indice s’étant amélioré de 19,4 %.

« L’indice reste à son deuxième niveau le plus élevé sur les 21 derniers mois et 39 % au-dessus de son plus bas historique atteint en juin 2022 », a rappelé la directrice de l’enquête, Joanne Hsu, citée dans le communiqué.

« Les consommateurs perçoivent que les améliorations rapides de l’économie ces trois derniers mois ont marqué le pas, particulièrement concernant l’inflation et ils restent prudents face à l’avenir », a ajouté Mme Hsu.

Parmi les sous-indices, celui mesurant les anticipations des consommateurs est en effet celui qui recule le plus, en baisse de 4,1 % sur un mois à 65,5 points avec notamment quelques incertitudes concernant l’inflation, qu’ils attendent désormais un peu plus haut que le mois dernier d’ici à la fin de l’année.

L’indice CPI de l’inflation, sur lequel est indexé notamment le montant des retraites, est reparti à la hausse au mois de juillet, à 3,2 % contre 3 % sur un an au mois de juin.

Une hausse qui se concentre principalement sur l’augmentation des prix des logements, alors que l’inflation sous-jacente, celle qui ne tient pas compte des prix fluctuants de l’alimentation et de l’énergie, a baissé à 4,7 % sur un an, contre 4,8 % en rythme annuel un mois plus tôt.