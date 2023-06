(Washington) La confiance des consommateurs aux États-Unis s’est nettement améliorée, plus qu’attendu au mois de juin, atteignant son plus haut niveau depuis quatre mois, les ménages montrant des signes de soulagement face au ralentissement de l’inflation et après la résolution du conflit sur le plafond de la dette au début du mois.

Agence France-Presse

L’indice mesurant cette confiance a augmenté de 8,8 % par rapport à mai, pour s’établir à 64,4 points, selon les résultats définitifs publiés vendredi par l’Université du Michigan.

C’est encore supérieur aux attentes des analystes, qui anticipaient l’indice à 63,9 points, soit le niveau donné lors de l’estimation intermédiaire mi-juin, selon le consensus publié par Briefing.com.

L’amélioration concerne « tous les groupes démographiques », a souligné Joanna Hsu, directrice de l’enquête citée dans le communiqué, ainsi que leurs vues sur les conditions actuelles comme les perspectives à moyen terme.

Néanmoins, « leur sentiment concernant leur situation personnelle reste inchangé, alors que la persistance des prix élevés […] continue à peser sur l’humeur des consommateurs », a rappelé Mme Hsu.

Quant à leurs attentes concernant l’inflation, elle s’est également améliorée, les consommateurs américains l’attendant désormais à 3,3 % d’ici la fin de l’année, alors qu’ils l’envisageaient encore à 4,2 % à cette date le mois dernier.

Les deux indices de l’inflation aux États-Unis ont fortement baissé au mois de mai, passant sous la barre des 4 % pour l’indice PCE (+3,8 %) publié vendredi et qui est celui pris en compte par la Fed pour sa politique monétaire, et s’établissant à 4 % pour l’indice CPI, sur lequel se calcule notamment les pensions de retraites.